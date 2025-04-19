Продвинутый обувной девайс поступит в продаже 17 мая и будет стоить 899 американских долларов.

В творческой коллаборации американские компании Nike и Hyperice приступили к созданию особенных кроссовок под собственным наименованием Hyperboot.Высокотехнологичный обувной девайс в основном направлен на привлечение внимания спортсменов – всё благодаря встроенным функциям теплового и компрессионного массажей. В переводе на обычный язык продвинутые кроссовки разминают ноги до и после высокоинтенсивных тренировок.

Работа кроссовок происходит во время активации нагревательных элементов и воздушных подушек, последовательно массажирующих и одновременно повышающих температуру обуви. Действуя так, последняя передает высокие температуры на затекшие и уставшие мышцы, позволяя быстрее восстанавливаться и лучше двигаться.









До официального релиза обувной девайс был отправлен выступающим спортсменам для сбора необходимой информации в ходе тренировок. В обратной связи оные указали, что их тренировки в разминочной и заминочной частях стали проходить заметно качественнее. Данные характеристики касаются физического и психологического уровней.

Второй особенный момент спортивной обуви – это возможность индивидуальных регулировок: при помощи мобильного приложения Hyperice можно выбрать три уровня силы компрессии и нагревания.

Как высказалась после использования продвинутых кроссовок лекгоатлет Ша’Кэрри Ричардсон, обувь самым положительным образом воздействует на стопы, позволяя мобилизоваться на забег как можно быстрее и качественнее.









В совместном заявлении Nike и Hyperice указано, что кроссовки на полном заряде встроенных АКБ способны функционировать 90 минут при общем весе в 1700 грамм.

Официальный релиз Hyperboot в магазинах Соединенных Штатов будет 17 мая. Цена одной пары заявлена в 899 долларов или при текущем курсе рубля в 74 тыс. К концу 2025 года Хайпербут можно будет купить и в других государствах.