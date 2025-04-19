Для мошенников любой праздник - это лишний повод усилить уровень атаки на добропорядочных граждан.

Эксперты по цифровой безопасности специализированной фирмы F6 нашли мошенническую схему в Telegram. Боты, созданные киберпреступниками, имеют в своем наименовании словосочетание «Пасхальные яйца».

Вредоносные скрипты необходимы для воровства личных данных посредством получения кодов авторизации от аккаунтов и сбора контактных данных юзеров. Так для привлечения внимания пользователей программы предлагают поучаствовать в розыгрыше пасхальных подарков, премиум-подписок и других призов, где авторами розыгрышей якобы выступают известные компании: Телеграм, известные маркетплейсы, Roblox. В качестве первого шага аферисты просят написать свой возраст и оформить подписку на определенный список ТГ-каналов. На втором шаге предлагается подождать выхода на связь «специалиста» со стороны организатора розыгрыша в течение ближайших двух суток.









Что интересно, преследуемые кибермошенниками цели многочисленны. Так оформляя подписку на указанные каналы, обманщики хотят бесплатным образом продвинуть каналы, основной доход которых связан с инвестиционным мошенничеством. Часть иных вредоносных ботов просто воруют учетные профили, делая запрос на коды доступа.

Аналитики F6 отмечают, что боты-вредоносы были созданы несколько недель назад и уже смогли связаться со 120 тыс. юзеров.

Для привлечения внимания к проекту преступники задействуют шортсы в TikTok. Как только заинтересованный пользователь переходит в профиль, то там обычно находится ссылка, ведущая в ТГ-каналы с вредоносными ботами.