Праздничное лакомство украшено золотом и сапфирами.

Отечественная фирма Caviar, чья популярность базируется на переделке высокотехнологичных электронных изделий в предметы роскоши – всё благодаря использованию дорогих отделочных материалов, сначала представила, а потом запустила продажи премиального кулича ценой в 2,67 млн. рублей. Праздничное лакомство покрыто пищевым золотом и драгоценными камнями, поэтому и цена соответствующая.

Об эксклюзивном пищевом продукте рассказывается в свежей публикации журналистов «Газеты.ру».

Добавили интересных фактов об элитном куличе и сами сотрудники Caviar. По их сведениям развить идею с выпечкой помог набросок, созданный нейросетью. После в дело вступили кондитерские работники, воплотившие визуальный концепт.

Состав изделия не уникален: в рецептуре использовались классическое решение в виде ванили и изюма. А вот для украшения продукта питания применялось золото, сапфиры, изумруды и рубины.

Для тех кто хочет больше пасхальной продукции, фирма представила пирожные «пасхальные яйца», покрытые золотыми листами.