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Madarator
Россиянам посоветовали сменить для курортного отдыха летом 2025 года Анапу на Крым
В Анапе сильное химическое загрязнение из-за мазута, покрывшего побережье и прибрежные воды, поэтому, желавшие отдохнуть могут провести время в Крыму. Такими новостями поделились сотрудники РСТ.

   В Анапе сильное химическое загрязнение из-за мазута, покрывшего побережье и прибрежные воды, поэтому, желавшие отдохнуть могут провести время в Крыму. При этом рост цен на полуострове в 2025 году не планируется. Такими новостями поделились сотрудники РСТ.

   Как заявил персонал Российского союза туриндустрии, Крыма хватит для размещения всех анапских отдыхающих. Тем более за несколько последних лет курортный край не сильно популярен и туристов там не много.

   Руководитель организации, Илья Уманский, пояснил, что официальные власти региона поделились о значительном увеличении бронирования с июня по август включительно. Согласно точным цифрам, данный показатель составил 50%. А вот в граничащих с Анапой курортных зонах наоборот наблюдается весьма большой отток туристов. 

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#крым #анапа #пляжный сезон #пляжный сезон в анапе 2025 год #пляжный отдых #пляжный отдых в россии в 2025 году
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