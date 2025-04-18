Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Маск предложил Трампу создать систему ПРО, принадлежащую частным лицам и компаниям
Использование такого «Золотого купола» предполагает задействование «режима подписки»: то есть Пентагон будет платить коммерческим фирмам за противоракетную безопасность целого государства. Как только платежи прекратятся, система, возможно, перестанет работать.

   Владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск предложил американскому президенту организовать перспективную систему ПРО. Особенность последней заключается в использовании всех возможностей проекта только посредством платежей «по подписке». Буквально самый богатый человек мира предложил первую в мире частную систему ПВО. Данный комплекс будет сбивать сверхдальнобойные ракеты, действуя в режиме перехватчика в ближнем космосе. 

   Известно, что фирма Маска Space X находится в лидерах за право поучаствовать в организации противоракетной системы под названием «Золотой купол». Такие сведения разместили журналисты Reuters.

   По данным иностранных репортёров, сотрудники Маска в составе триумвирата действуют заодно с выпускающей ПО фирмой Palantir и создателем дронов Anduril. Три коммерческие организации хотят действовать скоординировано в изготовлении наиболее важных деталей Golden Dome. И как указывают на интересные детали корреспонденты, написавшие новостную статью, все три фирмы созданы последователями политических действий 79-летнего главы Белого дома. 

По одной из версий американцы часть решений хотят скопировать с израильского "Железного купола".

    По информации от сотрудников Рейтерс, Белый дом и Пентагон уже в курсе проекта. Согласно основной идее последнего, по итогу в космос будет запущено от 400 и до 1000 спутниковых автономных блоков, необходимых для отслеживания траектории полёта дальнобойных ракет. Причем отдельные 200 спутников будут сугубо боевые, перехватывая баллистические боеприпасы кинетическими перехватчиками или же воздействием высокотемпературного лазера. 

По вполне очевидным причинам будущий проект не сможет защитить всю территорию США от пуска ракет, если последний будет массированным и сжатым по времени.

   Предполагается, что «Золотой купол» не будет принадлежать Североамериканскому государству, а будет собственностью частных компаний, предоставляющих доступ к программе посредством классической подписки. По заявлениям представителей компаний, предложивших идею, такой способ владения поможет избежать временной волокиты, которая часто возникает в рамках обычных закупок американскими военными. Но в самом Пентагоне высшие лица высказались категорически против потенциального нововведения. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #илон маск #дональд трамп #система противоракетной обороны #золотой купол #golden dome #перспективная система про сша #противоракетный щит золотой купол
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
3
Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
23
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
6
Российские истребители Су-35С поколения 4++ с современной РЛС заменяют собой А-50
3
Журналисты из Golem называют требования для Windows 11 "фиктивными"
4
Учёные разработали миниатюрный мозговой датчик, который распознаёт сигналы с точностью 96%
+
One UI 7 для Samsung Galaxy S23 может выйти 22 апреля 2025 года
+
RedMagic анонсировала новый игровой планшет с компактным дизайном
+
Новый игровой планшет Honor Pad GT с дисплеем 144 Гц будет представлен 23 апреля
+
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
Gigabyte представила низкопрофильную карту GeForce RTX 5060
1
Samsung выпустила апрельское исправление безопасности для смартфонов Galaxy
+
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в играх и сравнили с другими видеокартами
+
Roborock Q8 Max Pro подешевел в три с лишним раза с начала продаж
+
22 апреля состоится презентация Vivo T4 5G с процессором Snapdragon 7s Gen 3
+
Segway выпустила электросамокат Ninebot F3 с запасом хода до 64 км
+
Китай создал систему ПРО, превосходящую американскую THAAD
+
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
РИА Новости: Президент обратил внимание на назревшую проблему многоэтажек в России
10

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
10
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
12
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
63
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
22
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
1

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
18:19
У меня 3 SSD померли меньше, чем за полгода, так что иначе я не могу воспринимать их. Может хорошие и правда есть, но мне не попадались
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
aleximus777
18:12
И у меня стоит, все равно в жару никакого желания снимать большую мощность нет, ведь кондею становится в два раза сложнее, и прям обеспечить прохладу ему становится уже тяжело. Я по сути только в ки...
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
DiLouk
18:11
Да не умер он на Татуине!
Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме «Звёздные войны: Истребитель»
ebatoryi
17:56
лет на 10 эта история+
Испанский завод Rheinmetall станет крупнейшим производителем снарядов в Европе
Сергей Анатолич
17:56
€300 млрд верните, сволочи, тогда можем о чем то поговорить.
Bloomberg: США предложили ЕС смягчить санкции против РФ в рамках урегулирования конфликта на Украине
cibershot
17:55
Расходник когда пишут на SSD тоннами каждый день, а при обычном использовании нормально служит. У меня дешманские безбуферники SSD Silicon Power под систему, живут себе не один год и дохнуть не собир...
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
Cowboy Huggies
17:54
Это мусорные видеокарты, которые тормозят, если нету ресизабле бар, вот на амд или энвидии практически разницы нету, есть ли эта функция или нет, а на интель в 2 раза режется производительность, а то ...
В Intel признали проблемы на ПК с видеокартами Arc B570/B580 и старыми процессорами
Degeneratus Maximus
17:50
Чел, я за 2 недели смог освоить линукс, но по некоторым причинам пришлось пользоваться виндой, и спустя 2 недели , я снёс 11 и поставил 10, там всё плохо, куча багов, она почему-то на современной на т...
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
DANYNAFIG
17:42
Испытательный цех походу.
В США на заводе по производству твердотопливных ракетных двигателей произошел взрыв
Artful
17:33
"ошибочно получил обновление до Windows 11" - да, да уже верим. Хоть тушкой, хоть чучелом хотят заставить перейти на это глючное говно, в котором при каждом обновлении что нибудь ломают. Нет, жрите эт...
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем