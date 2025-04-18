Использование такого «Золотого купола» предполагает задействование «режима подписки»: то есть Пентагон будет платить коммерческим фирмам за противоракетную безопасность целого государства. Как только платежи прекратятся, система, возможно, перестанет работать.

Владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск предложил американскому президенту организовать перспективную систему ПРО. Особенность последней заключается в использовании всех возможностей проекта только посредством платежей «по подписке». Буквально самый богатый человек мира предложил первую в мире частную систему ПВО. Данный комплекс будет сбивать сверхдальнобойные ракеты, действуя в режиме перехватчика в ближнем космосе.

Известно, что фирма Маска Space X находится в лидерах за право поучаствовать в организации противоракетной системы под названием «Золотой купол». Такие сведения разместили журналисты Reuters.

По данным иностранных репортёров, сотрудники Маска в составе триумвирата действуют заодно с выпускающей ПО фирмой Palantir и создателем дронов Anduril. Три коммерческие организации хотят действовать скоординировано в изготовлении наиболее важных деталей Golden Dome. И как указывают на интересные детали корреспонденты, написавшие новостную статью, все три фирмы созданы последователями политических действий 79-летнего главы Белого дома.

По одной из версий американцы часть решений хотят скопировать с израильского "Железного купола".

По информации от сотрудников Рейтерс, Белый дом и Пентагон уже в курсе проекта. Согласно основной идее последнего, по итогу в космос будет запущено от 400 и до 1000 спутниковых автономных блоков, необходимых для отслеживания траектории полёта дальнобойных ракет. Причем отдельные 200 спутников будут сугубо боевые, перехватывая баллистические боеприпасы кинетическими перехватчиками или же воздействием высокотемпературного лазера.

По вполне очевидным причинам будущий проект не сможет защитить всю территорию США от пуска ракет, если последний будет массированным и сжатым по времени.

Предполагается, что «Золотой купол» не будет принадлежать Североамериканскому государству, а будет собственностью частных компаний, предоставляющих доступ к программе посредством классической подписки. По заявлениям представителей компаний, предложивших идею, такой способ владения поможет избежать временной волокиты, которая часто возникает в рамках обычных закупок американскими военными. Но в самом Пентагоне высшие лица высказались категорически против потенциального нововведения.