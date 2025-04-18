Во всём виноваты тяжелые прошлогодние последствия крушения двух танкеров.

В Анапе и прилегающем Темрюкском районе старт курортного сезона в этом году откладывается. Во всем виноваты повторяющиеся разливы мазутной смеси. О невозможности начать курортный сезон в части Краснодарского края рассказала руководительница Роспотребнадзора Анна Попова.

Как пояснила высокопоставленная чиновница, Темрюкский район в своей прибрежной части далёк от соответствия строгим требованиям для разрешения начать летний курортный отдых. По мнению Поповой, из-за повторяющихся разливов мазута местные пляжи не являются зоной для разрешенного купания и пляжного отдыха. По общим данным, всего 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка далеки от соответствия санитарным правилам.

Одновременно были оглашены сведения и по местной питьевой воде, и воздуху. Данные показатели в пределах нормы. Поэтому отдых в Анапе разрешен, но воспрещен доступ к пляжам.

Высказалась глава Роспотребнадзора и про другую часть Краснодарского края. Так, в районе от Новороссийска и восточнее купание и пляжный отдых разрешены, так как загрязнение в данной местности не обнаружено.

Напомним, что разлив мазута случился в минувшем декабре в результате краха двух танкеров, потерпевших бедствие. Из-за масштабного разлива топлива береговая линия и море в месте аварии значительно загрязнились.