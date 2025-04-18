Ограничения, которые были введены недавно, оказывают влияние на экспорт иранской нефти и вызывают беспокойство по поводу того, что мировые запасы могут сократиться.

Нефть после затяжного ценового падения, организованного введением масштабных заградительных пошлин Вашингтона на большинство государств мира, в том числе на такой экономический флагман, как Китай, снова стала расти. Причем сегодняшней причиной роста цен на черное золото послужили санкции Соединенных Штатов, введенные в этот раз против Тегерана. Так, североамериканское государство позавчера решило усилить санкционные меры, о чем указывают сетевые аналитики из Trading Economics.

Так, нефтяная марка Brent после введенных санкций стала стоить на 7% больше, если отследить 5-дневный диапазон цен. И на 18 апреля один баррель Брента торгуется за 67 долларов. Марка WTI подорожала до 67,9 американских долларов.

Новые схемы давления, одобренные Белым домом, усиливают ограничения на экспорт иранской нефти, как и вызывают волнение среди экономических аналитиков, обеспокоенных заметным снижением общего предложения по нефти.









Есть и вторая причина, помимо Ирана, почему нефть дорожает: это увеличившийся шанс на уменьшение пошлинных ограничений между Штатами и Евросоюзом.