В Берлине четко считали геополитические риски и не желают вовлекаться в текущую авантюрную политику Парижа и Лондона.

Глава национального оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выразил сомнение в 100% целесообразности в поставках управляемого ракетного вооружения Taurus украинской армии. О мнении немецкого министра рассказывается в свежей публикации издания Tagesschau.

Писториус, занимающий на 18 апреля 2025 должность временного главы МО и имеющий высокие шансы для получения постоянного статуса военного министра, в рамках встречи «Социал-демократической партии», проходящей в Ганновере, четко сказал, что «Таурус» могла бы сыграть определенно положительную роль в поддержке Украины, но и есть высокая вероятность, что передача таких крылатых ракет ВСУ приведёт к итогу и к большим проблемам. Но почему именно большие проблемы могут сильно проявить себя, Писториус в публичном поле озвучить не решился, лишь заявив, что это тема довольно острая и максимально секретная.









Отметим, что ранее о поставках Таурус Украине высказывался будущий глава немецкого кабинета министров Мерц. Последний объявил, что он за такую передачу, но сделать это необходимо только после консультаций с европейскими союзниками.

Одновременно вчера генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш ясно дал понять, что будущий канцлер выберет опцию отказа в предоставлении ВСУ авиационных боеприпасов семейства Taurus.