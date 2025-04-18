В современном мире государства жестко взаимозависимы, в особенности если разговор касается крупных бизнес-игроков.

Новые экспортные ограничения, введенные федеральным правительством Соединенных Штатов, устанавливающие верхнюю планку для вывоза из Североамериканского государства на территорию КНР электронных чипов компании Nvidia, для последней закончатся лишь причиненными убытками совокупным объемом в 5,5 млрд. долларов. О том, что ограничение внешнеэкономической деятельности компании явно сослужит лишь плохую службу первой, представители американской высокотехнологичной корпорации в официальном письме сообщили национальным регуляторам. Согласно новым правилам, теперь одному из флагманов в области внедрения ИИ необходима спецлицензия для продаж известных и пользующихся популярностью микросхем H20в Китай.









Согласно публичным разъяснениям американских властей, соответствующее требование появилось из-за опаски США, что продвинутые чипы нужны китайскому правительству для интеграции в национальные суперкомпьютеры. Такое объяснение было представлено Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов.

Что интересно, такие ограничения со стороны Североамериканского государства будут носить неопределенные временные рамки.

Сами чипыH20 являются устройством с пониженной производительностью, ориентированные на экспорт. Именно такие платы применяли специалисты китайской фирмы DeepSeek для использования в собственном ИИ. Именно деятельность последнего привела к прямому падению уровня стоимости акций Nvidia.