До недавнего момента аналитики НАТО считали свою орбитальную спутниковую группировку "несокрушимой".

Российский оборонно-промышленный комплекс выпускает целую номенклатуру высокотехнологичного вооружения, главное назначение которого – это обезвреживание противостоящей спутниковой группировки. Новость о том, что ВС РФ есть чем оппонировать западным спутникам в своей свежей публикации рассказывают журналисты американского издания Forbes.

По данным аналитика по космической безопасности Виктории Самсон, российские военные специалисты не теряют времени даром и в настоящий момент создают образцы, которые могут быть задействованы в массовом Первом космическом конфликте с государствами Запада. Новое русское оружие должно уметь сбивать и спутниковые орбитальные модули Starlink,заверила репортёров Форбс эксперт.





В представлении иностранных журналистов в российской армии есть как минимум три типа систем противоспутниковой борьбы: это ракеты класса "воздух - земная орбита" для сверхвысотного высокоскоростного перехватчика МиГ-31, спутники-истребители и та самая наземная ПРО "Нудоль".





Самсон, которая согласно комментариям сотрудников издания представляет собой ведущего эксперта по безопасности в ближнем космосе в мировом масштабе, высказала мнение, что в МО России есть вполне рабочие планы по оснащению боевой части тяжелых ракет типа «Нудоль»,относящемуся к противоспутниковому вооружению, ядерной ударной частью. Хотя доказательств, что такие работы ведутся на практике, Самсон дала ясно понять, что на апрель 2025 года по-прежнему не представлено.