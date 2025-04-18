Разработку придумали сотрудники Южно-Уральского госуниверситета с целью продлить моторесурс двигателей и уменьшить частоту ремонта.

Сотрудники Южно-Уральского госуниверситета добились улучшений в прочности клапанной системы двигателя. Согласно официальному пресс-релизу, продвинутая процедура точно будет нужна для моторов спортивных авто и коммерческих машин.

Создатели продемонстрировали решение, необходимое для модифицирования клапанов ДВС, продлевающее моторесурс и прочность силовых установок. Соответствующий ответ получили корреспонденты отечественного ресурса ura.ru

Как пояснили разработчики технологии, при классических нагрузках клапаны двигателя разрушаются под воздействием отработанных газов, из-за повышенной температуры, колеблющейся в пределах 800-900 градусов по Цельсию и повышенном давлении. Но модификация в виде повышенной вязкости стабилизирующего покрытия, состоящего из легирующей пленки, в состав которой входят кобальт, кремний, вольфрам и кобальт, позволяет добиться повышенной стойкости клапанов к негативным факторах, возникающим во время работы.









А чтобы нанести протекционный слой, как раз и используется технология лазерного наплавления. Именно нанесенная таким способом защитная пленка останавливает фактор прогорания и поддерживает на оптимальном уровне тепловой режим ДВС. Дополнительно лазер усилил точность самой наплавки.

Как пояснил участник проекта – инженер вуза Кирилл Пашкеев, главная трудность во время работы совместить между собой сталь и наплавку. Но многоступенчатая процедура, состоящая из подогрева, наплавляющего действия и финальной термической обработки позволяет упростить выполнение задачи.

Благодаря нововведению двигатели придется меньше ремонтировать, а сами установки будут служить заметно дольше.