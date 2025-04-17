Некоторые государства Европы ведут беседы с чиновниками Франции в желании обзавестись на территории собственных стран ядерными зарядами Франции.

Некоторые государства Европы ведут беседы с чиновниками Франции в желании обзавестись на территории собственных стран ядерными зарядами Франции. Именно так страны ЕС хотят отреагировать на усиление РФ и на разрыв близких отношений с Соединенными Штатами. Соответствующая публикация написана французскими журналистами.

Так, слова Дональда Трампа о том, что Европа должна или усиленно платить за собственную безопасность, или остаться самой по себе, привели к тому, что государства ЕС приступили к разговорам о размещении зарубежного ЯО у себя. Поставщиком оружия должна выступить Франция.









Как пояснил польский премьер Дональд Туск, безопасность Европы во много раз возрастёт, если в ЕС будет развиваться собственный ядерный потенциал.

Менее оптимистичны профессиональные военные аналитики. Согласно оценкам экспертов, ядерный щит, состоящий из французских вооружений, будет достаточно тонким: французское ЯО можно установить только на самолётах и субмаринах, изготовленных французскими верфями и военными заводами. И это весьма дорого.