Чехии больше не нуждается в российской нефти. О том, что заменой поставкам из России стал трансальпийский нефтепровод TAL рассказал действующий премьер Петр Фиала.

Чехии больше не нуждается в российской нефти. О том, что заменой поставкам из России стал трансальпийский нефтепровод TAL рассказал действующий премьер-министр Петр Фиала.

Премьер-министр уведомил в рамках выступления на местном нефтехранилище, что зарубежная нефть была доставлена на заправочную станцию в Нелагозевес вчера. Поставки осуществлялись из итальянского порта Триест. Передают слова премьер-министра журналисты CTK.

Как сделал замечание чиновник, впервые отказавшись на 100% от нефти из РФ, Чехия во много раз усилила собственную энергетическую независимость и устойчивость. А обновлённый механизм трубопровода позволит за 12 месяцев прокачивать примерно 8 млн. тонн нефтяного продукта, что примерно и есть объем всей нефти, который необходим чешскому государству за один полный календарный год.





Отметим, что трубопровод TAL был модернизирован согласно улучшенному проекту под названием TAL-PLUS, одобренный в ноябре 2022 года после случившихся событий 24 февраля.

До времен 2022-го нефть в Чехию прокачивалась через трубопровод «Дружба» и посредством ресурсов TAL.

Согласно первоначальным планам окончательная отвязка от российской нефти должна была случиться только в июле 2025 года, но завершения программы удалось добиться досрочно.