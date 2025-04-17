А может и снизиться, если Дональд Трамп и министр экономики не нащупают золотую середину во внешнеэкономической деятельности. На 17 апреля доллар стоит 82,1 рубля.

Укрепление рубля с начала этого года носит временный характер, и по прогнозам на остаток периода 2025 года цена за одну условную единицу может достигнуть 96 рублей. В ноябре и декабре доллар может достигнуть и вовсе трехзначных значений. В этом уверены экономические аналитики организации «Эксперт РА».

По данным финансовых специалистов, есть высокая вероятность, что 2025 год может скопировать динамику прошлого года, когда рубль укреплялся на протяжении всей весны, а с наступлением календарной осени значительно ослабел. Поэтому не исключено, что средний курс отечественной валюты за валюту Североамериканского государства может достичь значений в 96 рублей с дальнейшим нарастанием слабости рубля, что приблизит стоимость доллара к трехзначному порогу.





Сотрудники агентства считают, что доллар подешевел к сегодняшнему моменту из-за налоговых платежей, падения геополитической напряженности и смены санкционных позиций на биржевых торгах. Но действие этих элементов очень быстро скоро закончится.

Поэтому как только профицит торгового баланса уменьшится, а он уменьшится, как и прямо сейчас все наблюдают падение цен на сырье, то стоит ожидать соскальзывания рубля вниз.

По сведениям экономического отдела издания Bloomberg, рубль с начала января по отношению к доллару укрепился на 38%. Журналисты зарубежного агентства считают, что рубль обязан своему свежему укреплению не в последнюю очередь прогрессу в налаживании отношений между Соединенными Штатами и Россией.