Это будет самый настоящий внешнеполитический экзамен сербского руководства

Высшее руководство Евросоюза намерено пересмотреть даже теоретическую возможность вхождения сербского государства в состав политического блока, если сербский общенациональный лидер Александр Вучич присоединится к гостям торжественной церемонии на Красной площади, запланированной на 9 мая. О шагах высших евробюрократов, не желающих нахождения Вучича в Москве в российский День Победы, рассказывается в свежей публикации Financial Times.

По сведениям издания, часть западных лидеров ЕС лично объяснили текущую политику сербскому главе. Последняя заключается в том, что Вучичу строго не рекомендовано быть в Москве 9 мая. В случае, если глава Сербии ослушается, то перспективы вступления Сербии в Евросоюз станут как никогда туманными.

О том, что часть членов Евросоюза категорически против присутствия кандидатов на будущее вступление в общеевропейское государство, на днях рассказала главный европейский дипломат Кая Каллас.

Напомним, что публично ослушался пожеланий европейских чиновников глава маленькой Словакии Роберт Фицо, прямо заявивший, что никто не сможет повлиять на его желание стать участником торжественного парада в Москве 9 мая.