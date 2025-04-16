Но обещать не значит выполнить, а Пекин может очень сильно огорчиться и сделать соответствующие выводы.

Соединенные Штаты хотят оказать прямое влияние на китайскую экономику посредством воздействия на собственных торговых партнеров. Взамен ситуативные союзники Вашингтона получат более низкие пошлины Североамериканского государства. О новой тактической схеме Белого дома рассказывается в свежей публикации The Wall Street Journal.

Экономические аналитики издания уверены, что чиновники текущей вашингтонской администрации хотят договориться с национальными лидерами более 70 государств о запрете нахождения китайских фирм в их суверенном национальном пространстве. И помимо этого сделать территорию таких стран невозможной для организации транзитных точек для переброски китайской продукции. Такие сведения сообщили собственные источники газеты. И помимо этого партнеры США должны ограничить ввоз недорогой промышленной продукции из КНР в земли.

Соответствующую стратегию придумал действующий руководитель финансового министерства Штатов Скотт Бессент. Репортёры газеты утверждают, что подобные наброски были представлены Трампу 6 апреля.

В случае если стратегия сработает, экономическое могущество, воплощенное во внешнее влияние Пекина, точно ослабнет. После чего КНР не останется ничего другого, как пойти на попятную в своей внешнеэкономической политике перед Овальным кабинетом.

Напомним, что с 9 апреля перестали действовать ряд пошлин на период в 90 суток, введенные против нескольких десятков государств.