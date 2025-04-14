ВСУ получили достаточно старые модификации боевых бортов. Поэтому имеет место быть и высокий шанс на банальный износ техники, отказавшей прямо в полёте.

Загадочные обстоятельства, при которых легкие одномоторные истребители производства США, переданные европейскими союзниками украинской армии, регулярно исчезают, до сих пор остаются большой тайной. Так, 12 апреля, в минувшую субботу, F-16 украинских ВВС был снова потерян. И, как указывают журналисты газеты Military Watch Magazine, потеря произошла в рамках боевого оперирования на востоке Украины.

Напомнили американские корреспонденты и спорный дискурс о том, что F-16 превосходит Су-35 или равен российским тяжелым истребителям. По мнению иностранных экспертов, никакого превосходства над более современной отечественной техникой и в помине нет.

На 14 апреля украинская армия лишилась как минимум двух американских истребителей. Причем первый борт был найден на земле всего лишь спустя почти месяц появления «шестнадцатых» на вооружении боевой авиации ВСУ.

По данным западных медиа, Украина получила только старые модификации самолёта четвертого поколения, переданные норвежскими, бельгийскими и нидерландскими ВВС. Как пояснил экс-украинский военный Юрий Игнат, переданным бортам не хватает актуальных версий блоков РЭБ и обширной сети на земле установок ПВО. Ну а в-третьих, управляемое ракетное вооружение F-16 находится на позицию ниже по дальнобойности, если его сравнить с ракетами средней и дальней боевых дистанций бортов ВКС РФ.