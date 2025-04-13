Польские инженеры по строительству защитных сооружений приступили к возведению укреплений на границе с РФ и Беларусью.

Польские инженеры по строительству защитных сооружений приступили к возведению сооружений на границе с РФ и Беларусью. Соответствующую информацию публикуют ТГ-каналы.

О том, что на территории Польши уже практически достроили первые оборонительные позиции на границе с Россией вышла соответствующая публикация. Такие данные указал ТГ-канал «DW Главное». В новости пояснено, что данное строительство входит в программу «Восточный щит». В соответствии с положениями проекта, конструкции на восточных границах польской республики должны помочь защите государства.

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По данным журналистов стоимость всего проекта «Восточный шит» примерно 2 млрд. евро. Именно за эти деньги планируется оборудовать линию госграницы протяженностью 200 км, примыкающую к российской Калининградской области. Аналогично будут укреплены и 420 км польской границы с Белоруссией. Помимо обыкновенных бетонных укреплений польские инженеры оборудуют госграницу сигнальными блоками с датчиками и круглосуточными камерами. Для усиления укрепленности появятся и минные поля. А улучшить доступ с польской стороны к предполагаемым местам прорыва должны помочь новые мосты и асфальтированные дороги.

По предположению действующего премьера Дональда Туска существует вероятность, что между Польшей и РФ может вспыхнуть конфликт в течение ближайших трёх-четырёх лет. По данным издания для укрепления национальной обороноспособности местная армия будет расширена до 500 тыс. военных.