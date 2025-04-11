Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы Уоддингтон, которая находится в Великобритании

Разведывательный борт Boeing RC-135W Rivet Joint показался в акватории Черного моря. По данным отечественной воздушной разведки, американский военный самолёт, купленный королевскими ВВС у США, был обнаружен в западной части моря. Убедиться в присутствии разведывательного воздушного судна можно благодаря мониторинговому ресурсу Flightradar, отображающему данные о полетах в режиме реального времени.

Как сказано в ТГ-канале Флайтрадара, рядом с госграницами РФ осуществляет операционную деятельность британский борт Боинг RC-135W.

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Такой Боинг стоит на вооружении только ВВС Соединенных Штатов и королевских ВВС Великобритании

Сам самолёт поднялся в воздух с взлётно-посадочной полосы военной воздушной гавани Уоддингтон, расположенной на территории соединенного королевства. На 16:01 по Москве гигантский самолёт летел рядом с румынским побережьем, после чего направился в сторону местных нейтральных вод. Сопровождали четырехдвигательный разведывательный пункт боевые самолёты Eurofighter Typhoon.

Как указали журналисты портала ura.ru,это не единственный случай разведывательного оперирования британских Боингов в 2025 году рядом с российской территорией. Последний случай до 11 апреля произошел 31 марта.