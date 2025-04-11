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Madarator
Торговый конфликт между КНР и США позволит Пекину не бояться вторичных санкций за торговлю с РФ
Хотел ли того или нет Дональд Трамп, но между Москвой и Пекином может начаться новый благоприятный период в экономике.

   Вторичные санкции Вашингтона, которых раньше так боялись в Пекине за торговлю и экономическое взаимодействие с РФ, могут перестать действовать на китайские фирмы и кредитно-финансовые учреждения – всё из-за масштабного тарифного конфликта, который запустил текущий глава Белого дома. Такого мнения придерживается управляющий Центра комплексных европейских и международных исследований.

   В беседе с журналистами сетевого ресурса ura.ru директор Василий Кашин привел данные за два периода – за 2022-2023 и за 2024 год. В первом случае товарооборот между Россией и КНР набрал огромную скорость. Но в прошлом году товарооборот существенно притормозил – всё из-за проблем во взаиморасчётах. Так если китайские компании отправляют деньги в Россию, то с этим нет никаких проблем. Но в обратном направлении финансовые переводы осуществить гораздо сложнее. Как пояснил эксперт, в Вашингтоне посредством давления хотят заставить азиатские банки и юридические организации отказаться от отправки в РФ товаров, которые могут быть востребованы одновременно в гражданской в военной сферах. 

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   Но действия Трампа, когда китайским фирмам невыгодно взаимодействовать в торговле со Штатами, вынуждают первых переориентироваться на другие внешние рынки – и один из таких рынков это Россия.

   Напомним, что со 2 апреля Дональд Трамп запустил заградительные пошлины, подписав соответствующий указ. На 11 апреля против товаров, поставляемых из Китая действует пошлина в 145%. 

#экономика #китай и сша #заградительные пошлины #пошлины трампа #китай и россия
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