Строительство такой дорогой автотрассы сопряжено с крупными финансовыми рисками.

Отечественные специалисты создали план дороги ценой в 40 млрд. рублей к месторождению лития. О проекте строительства дороги к месторождению проинформировали отечественных журналистов работники российской сферы по возведению инфраструктуры.

Так руководство «Полярного лития» думает над использованием концессионного механизма, необходимого для появления автомобильной трассы, чья стоимость составит порядка 40 млрд. рублей. По данным корреспондентов РБК, скорее всего вплотную проектом займется дорожно-строительная компания «Автобан».

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Разумеется, такая сумма справедливо вызывает скепсис у отраслевых специалистов. По мнению экономических аналитиков, добыча лития не всегда может быть рентабельной – в особенности если предусмотреть тот факт, что мировые цены на этот крайне важный металл сейчас находятся в падении. Поэтому не стоит исключать, что спад цены на литий послужит прямым толчком к увеличению сроков окупаемости трассы.

И хотя появление в Мурманской области трассы к месторождению редкого металла является довольно рискованной затеей в плане гигантских затрат, потенциал отечественной добычи лития на 100% имеется. Тем более без лития трудно представить будущие перспективы стратегического развития РФ.