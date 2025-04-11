Представитель текущей вашингтонской администрации хочет лично увидеться с российским президентом.

Дальнемагистральный пассажирский борт приземлился на территории петербургского аэропорта. Речь идёт о самолёте Стива Уиткоффа – спецпосланника американского президента. Данные о перелёте удалось получить благодаря мониторинговому сетевому ресурсу Flightradar.

По сведениям последнего реактивный бизнес-лайнер успешно сел в воздушной гавани Петербурга. Согласно наблюдениям специалистов портала, борт Gulfstream G650ER*, точно такой же, который использует Уиткофф, осуществил взлет из воздушной гавани Флориды. В питерском аэропорту самолёт приземлился около полдесятого по Москве.

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По сведениям международных корреспондентов, Уиткофф захотел посетить территорию РФ. И как указали журналисты американского издания Axios, спецпосланник хочет встретиться с Владимиром Путиным уже сегодня.

Отметим, что в переговорах по Украине участвуют только Соединенные Штаты и Россия. Европейские представители даже на неофициальном уровне не участвуют во встречах из-за слишком противоположных взглядов с Москвой и собственным слабым уровнем поддержки Украины – в отличие от сильного уровня поддержки со стороны США, помогающего ощутимо Киеву военными поставками, финансовой, гуманитарной и медицинской помощью.

* – отличается от стандартного G650 увеличенной дальностью полёта и увеличенной взлетной массой. Модификация G650ER стоит дороже на 2 млн. американских долларов.