Осталось лишь спросить буквально разрешение у Москвы и Вашингтона на это.

Лондон хочет разместить часть собственного воинского контингента на землях Украины сроком на 5 лет. Такие сведения разместили журналисты издания The Telegraph.

По данным газеты, британские высокопоставленные функционеры ведут обсуждение по вопросу выше со своими союзниками. По сведениям английских корреспондентов, британские генералы хотят добиться восстановления ВСУ, как и обучить украинских солдат и офицеров и предоставить, помимо прочего, «передышку» украинским военным.

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Помимо сухопутного присутствия, коалиция из Лондона и Парижа хочет патрулировать украинское небо и акваторию.









Отметим, что по вчерашней информации как минимум шесть стран хотят присутствовать на территории Украины как объединенный воинский контингент национальных армий. Это Британия, Франция, Литва, Латвия и Эстония.

Дополнительно подчеркнем, что 3 апреля вышла публикация из-под пера журналистов Reuters,опубликовавших комментарий президента Финляндии Алескандера Стубба. Последний рассказал, что один из европейских руководителей должен встретиться с российским президентом для переговоров.

От себя отметим, что без предоставления гарантий США и разрешения РФ вряд ли какие украинские союзники согласятся на официальное присутствие на Украине.