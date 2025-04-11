То ли пошлины Трампа свою сыграли роль, то ли усталость Брюсселя от действий Украины, но если режим не продлят, Киеву придется действительно худо.

Журналисты Politico опубликовали свежую новость, в которой рассказали, что в ЕС категорически против продления льготного периода для сельскохозяйственных товаров с Украины. Последний, Брюссель ввел после 24 февраля 2022 года. По сведениям корреспондентов издания, льготный режим перестанет действовать с 5 июня.

Уверил общественность в том, что как раньше больше не будет, лично еврокомиссар по сельскому хозяйству Еврозоны Кристоф Хансен. Заявление высокопоставленный европейский чиновник сделал в рамках выступления на заседании Европарламента.

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Как пояснил функционер, время для сложных решений пришло, так как со стороны европейских аграриев и национальных правительств таких стран, как Словакия, Польша, Франция и иных государств, в частности Венгрии, оказывалось серьёзное давление. Как пояснили жалобщики, дешевая украинская продукция буквально вытеснила с местных рынков более дорогую, а значит менее конкурентную продукцию европейских фермеров, что заставило последних терпеть постоянные убытки, не получая взамен никаких компенсаций от Брюсселя.