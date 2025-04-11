Цена оплаты труда на территории США заметно выше, чем в Юго-Восточной Азии. Поэтому часть собственного производства высокотехнологичные флагманы перенесли из Америки.

Если высокотехнологичную продукцию Apple, в частности смартфоны iPhone будут собирать на территории Соединенных Штатов, то покупателям придется удивляться экстремальной цене сотового телефона компании из Купертино. По данным журналистов CNN, в таком случае девайсы американской корпорации американской же сборки, будут стоить в 3 раза выше чем когда их собирают в Индии или иных азиатских государствах.

Так по расчетам экономических экспертов, опрошенных корреспондентами, если Эппл сделает выбор в пользу производственных площадок, построенных в США, например на фабриках Западной Вирджинии или Нью-Джерси, то такая продукция будет стоить по крайней мере 3500 долларов. Такими сведениями располагает бизнес-аналитик Дэн Айвз, являющийся сотрудником инвестиционного фонда Wedbush.

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Специалист уверен, что даже гипотетическое решение руководства Apple перенести лишь 10% своих иностранных производственных активов на территорию США, стоили бы ему 36 месяцев и 30$ млрд.

Как резюмировал сотрудник инвестиционной компании, ни одна фирма не получила от заградительных пошлин Белого дома урона больше чем Apple.

Интересные сведения приводит эксперт Нидхэма Лаура Мартин в беседе с репортёрами CNBC, заявив, что фирма из Купертино потратила 3 года для трансфера 14% сборочных мощностей iPhone в Индию.