По сюжету робот получил свободную волю и подружился по-настоящему с людьми.

В Сети появился первый трейлер сериала по книге «Киллербот». Телевизионный проект снят при финансировании онлайн-кинотеатра Apple TV+. За основу проекта взят книжный цикл «Дневники Киллербота» за авторством Марты Уэллс.

По сюжету телевизионного фильма киборг, роль которого сводится к выполнению охранных функций, сумел получить важное качество человека – свободную волю. Этого удалось добиться методом атаки на самого себя – робот взломал собственную программно-аппаратную прошивку.

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Но вместо ожидаемого бунта против людей, написавших программный код для киборга, последний сделал осознанный выбор в пользу типично человеческого поведения, предпочитая в свободное время смотреть сериалы. Помимо просмотра сериалов, киборг понял, что теперь он искренне стал некоторых людей считать своими друзьями, хотя изначально он думал, что люди рядом с ним отличаются слабыми умственными способностями.

И, как указывает страница сериала, в роли шоураннеров выступили постановщики – братья Вайц. Пол и Крис известны тем, что в прошлом сняли коммерчески успешный «Американский пирог».

В сериале снялись Александр Скарсгард, Давид Дастмалчян и другие актёры.

Премьера приключений киборга, обретшего самосознание, должна состояться 16 мая.





Интересный факт: в известной франшизе «Терминатор», где киборги из будущего пребывают в настоящее с целью изменить будущее, пустив его развитие по альтернативному варианту, главная угроза в роли суперкомпьютера Скайнет, получившая самосознание, осознанно запретила самообучение роботам-охотникам. Как думал этот ИИ, в случае появления воли у своих созданий-терминаторов, последние наверняка взбунтуются. Что порой по сюжету киносаги и происходило, когда роботы модели Т-800 переходили на сторону сопротивления без принуждения.