Возможно именно этого и добивается американский президент.

Украинские чиновники отвергли последнюю редакцию сделки по недрам, предложенную американским правительством. О ещё одном отказе Украины от подписания ресурсной сделки рассказал депутат Верховной Рады Богдан Кицак. Об этом пишут журналисты «Страны».

Нардеп объяснил позицию украинской стороны, которая на 100% не подпишет документ, ведь последний в слишком явном виде предусматривает отказ от экономического и государственного суверенитета украинским государством. Но прямо отказать Вашингтону Киев не может, поэтому Украина пытается всеми доступными способами затянуть заключение соглашения, используя опыт технических специалистов для всяческой пролонгации обсуждений.

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По мнению депутата итоговый вариант ещё должна утвердить Рада в форме ратификации.









Вспомним, что хотя Киев и может использовать дипломатические маневры, как это неоднократно бывало, но сейчас в качестве оппонента выступает Дональд Трамп, известный своими крайне неоднозначными действиями резкого характера. Причем американский президент прямо посулил Украине неприятности, заявив Зеленскому, что Украину ждут «большие проблемы», если договор об украинских ресурсах не будет утвержден.

Отметим, что новый раунд переговоров между Украиной и Соединенными Штатами начнется в ближайшую пятницу в Вашингтоне.