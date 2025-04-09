Из-за тарифов американского президента весь мир может быть буквально ввергнут в тяжелую рецессию.

Сенатор Рон Уайден, представляющий Демократическую партию Североамериканского государства, внес в комитет по новым законопроектам резолюцию, предлагающую отменить пул заградительных экономических пошлин, указ о вводе которых подписал Дональд Трамп. Соответствующую информацию разместили журналисты газеты The Hill.

Законотворец Уайден считает, что есть шанс, что его резолюция поможет остановить продвижение глобальных тарифов, которые являются ничем иным, как тараном против американских граждан и национального бизнеса.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Как резюмировал демократ, Конгресс должен немедленно приступить к активным действиям против текущего главы Белого дома, который вряд ли полностью осознает итог своих действий, бьющих по торговле.









Отметим, что в сегодняшнем выступлении Дональд Трамп заявил, что представители зарубежных государств буквально выстроились в очередь в сильнейшем желании пытаясь договориться о снижении внешнеэкономических тарифов США.

Подчеркнем, что с сегодняшнего дня против Китая стал действовать расширенный тариф в 104%, введенный79-летним политиком из-за нежелания КНР пойти на попятную и не вводить встречные торговые пошлины против Соединенных Штатов.