Что-то это напоминает: только в США вместо гречки с прилавков сметают смартфоны.

Жители Североамериканского государства массово закупаются iPhone. По мнению корреспондентов агентства Bloomberg, повышенный ажиотаж связан с тревожными ожиданиями роста цен на технику американской корпорации из-за заградительных барьеров Дональда Трампа.

Филиалы Apple во всём 51-м американском штате в минувший уикенд были максимально заполнены. Покупатели старались как можно быстрей приобрести мобильные девайсы и другую продукцию фирмы. Часть посетителей тем временем пыталась разузнать у работающего персонала, насколько высоки шансы, что техника компании станет дороже.

И хотя повышенный интерес к продукции корпорации заставил акции Apple дорожать, спустя некоторое время после введения заградительных пошлин Дональдом Трампом, акции фирмы из Купертино сильно снизились.

Прокомментировали ситуацию в США и опрошенные журналистами The New York Times внешнеэкономические эксперты. Согласно общеизвестной информации, техника Эйпл точно начнет дорожать из-за масштабных пошлин, введенных текущей вашингтонской администрацией. Потому что производства сотовых телефонов iPhone сосредоточены в КНР, Индии и Вьетнаме. А именно эти государства получили высокие тарифные барьеры.





Разумеется, если экономические пошлины для Китая повысятся с текущих 20% до 34%, то выпуск одной единицы продукции увеличится на десятки американских долларов. Так, если модель Айфона стоит 1000$, то цена на такой смартфон будет выше на 50-70 условных единиц только из-за внешнеэкономических пошлин.

Вьетнам, где производят AirPods, или Индия, где выпускают iPad, аналогично находятся в санкционном капкане. Производимая ими продукция Эйпл рискует стать дороже на 20-40 долларов.

Отметим, что на вечер 8 апреля нет однозначных фактов, свидетельствующих, что позитивные прогнозы насчёт скорой отмены тарифов, введенных Дональдом Трампом, начнут сбываться. Наоборот, согласно информации от репортёра Fox Business, получившего сведения прямиком из Белого дома, с 9 февраля планируется ввод 104% заградительных пошлин в отношении китайской продукции.

В Индии же из-за свежих известий и, аналогично не рассчитывая на скорую отмену санкций, представители центрального офиса Apple направили поближе к своим индийским заводам пять грузовых воздушных бортов, стараясь как можно быстрей переместить на территорию Североамериканского государства собственную продукцию. В отношении индийских товаров, ввозимых в США, скоро начнет действовать пошлина в 26% размере.