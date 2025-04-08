В Румынии несмотря на все просьбы руководства НАТО улучшить национальную транспортную инфраструктуру, дороги представляют собой болота, либо если речь идёт о сухой погоде, лунные кратеры. В случае нужды по таким трассам вести переброску военных невозможно.

Руководство Пентагона прорабатывает план по выводу 10 тысячной армейской группировки Соединенных Штатов с территории двух европейских государств – Румынии и Польши. Такими сведениями располагают корреспонденты новостной службы NBC.

По данным американских журналистов, половина от этой суммы входит в армейский контингент США, направленных про прошлой президентской администрации в 2022 году для поддержания моральной уверенности государств, имеющих прямую границу с Украиной.









Причем с потенциальными действиями национального оборонного ведомства Штатов несогласны критики. По мнению последних Москва такие действия со стороны нынешней вашингтонской администрации рассматривает именно как кратное ослабление «тонизирующего» сдерживания. Поэтому на апрель 2025 года существенно увеличилась вероятность, что РФ может нарастить темп вмешательства в европейские дела различными методами.

Отметим, что предположения о том, что Дональд Трамп настроен уменьшить количество американских военных, действующих в ЕС, ведутся ещё с самой инаугурации 79-го президента США, но на официальном уровне ни Пентагон, ни Белый дом, не подтверждают ослабление военных сил Соединенных Штатов в Европе.