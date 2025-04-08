Из-за срыва сделки 28 февраля Трамп ужесточил условия ресурсного договора с Украиной.

Представители Украины и Соединенных Штатов встретятся 11-12 апреля в Вашингтоне и обговорят содержание ресурсного договора, о чем пишут корреспонденты агентства Bloomberg,получив соответствующие комментарии от собственных источников.

Известно, что в состав украинской делегации войдут чиновники в ранге заместителей министров юстиции и экономики. Сама встреча будет носить статус технической консультации. Помимо министерских работников от Украины на встрече в столице Североамериканского государства будут выступать сотрудники зарубежной юридической компании. Иностранный персонал будет выполнять консультационные задачи для представителей Киева.









По сведениям американских репортёров, Украина желает выторговать более выгодные условия для себя. Например, украинская делегация хочет сделать так, что оказанная военная, гуманитарная, медицинская и финансовая поддержка при президентской администрации Байдена не должна в 2025 году учитываться как долг.

И как резюмировали журналисты, Киев боится на публичном уровне сейчас критиковать слова и действия Трампа, как и его команду, сильно надеясь хоть в какой-то степени сохранить помощь от США и дальше.