Консоль располагает Full HD-дисплеем и поддерживает режим 120 FPS.

В России ритейлерская группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила официальный предзаказ портативной консоли Nintendo Switch 2. Гибрид будет продаваться за 59 999 рублей. Игровой комплект консоль плюс Mario Kart World со старта продаж на прилавки не пойдет, но позднее бандл будет доступен для заказа.

Для тех кто захочет лично забрать приставку в «М.Видео», самовывоз Nintendo Switch 2 начнет действовать с 16 июня. Курьерская доставка будет функционировать с 17 июня. Для тех, кто купит консоль в «Эльдорадо», получить покупку при помощи службы доставки можно уже с 11 июня.

Заметно дешевле гибридная консоль на портале videoigr.net. Здесь NS2 продаётся за 54,5 тыс. рублей. Есть в продаже и бандл с Mario Kart World за цену в 59,9 тыс. рублей.









В мире продажи Nintendo Switch 2 начнутся на 10 дней раньше – 5 июня. А вот кому точно стоит сильно огорчиться, хотя в отношении этой страны и не действует «режим тысячи санкций», как это происходит с РФ, так это многочисленной когорте геймеров Соединенных Штатов. Из-за заградительных пошлин в отношении зарубежных государств, в частности Японии, предзаказ на гибридную консоль в США прямо отложен «до лучших времен»: видимо пока правительственные чиновники не договорятся с текущей вашингтонской администрацией.

Коротко расскажем о новинке. Так в устройстве добавили опцию Game Chat,активируемую нажатием клавиши «С» с правой стороны. Новая функция представляет собой интегрированный аудио- и видеочат, помогающий геймерам кооперироваться, играя как в одну игру, так и взаимодействовать, играя в разные игры. Причем есть и функция трансляции изображения игры. Но опция будет нормально работать лишь у тех, у кого есть активная подписка Nintendo Switch Online.









Показали представители компании и камеру, необходимую для действий в чате и в совместных прохождениях. Представили сотрудники Nintendo и улучшенный джойстик Pro Controller, содержащий в себе ту самую кнопку «С» и аудиоразъем, как и два задних управляющих лепестка.

Из презентации игроки узнали, что в девайс установлен 7,9-дюймовый LCD-экран с максимально доступным разрешением в 1080pи поддержкой режима 120Fps. Заявлена и поддержка режима HDR. В случае соединения консоли и док-станции при выбранном ТВ-режиме, игры можно проходить в 4K.

Внутренняя память NS2 увеличена до 256 ГБ, как и появилась поддержка3D-звука благодаря прокачанным внутренним динамикам.