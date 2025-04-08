Отменить заградительные пошлины Трампа попросил и Илон Маск.

К чиновникам США обратились правительственные функционеры более 50 государств с предложением уменьшить заградительные торговые барьеры. Как объяснил действующий глава финансового ведомства Североамериканского государства Скотт Бессент, просьба иностранных представителей заключалась в пожелании добиться как можно скорейшего обсуждения темы пошлин Штатов. И по данным министра финансов, обсуждения могут проводиться до начала лета.

Что интересно, сам Бессент точное число обратившихся стран не знает. По его словам, таких просителей может быть как 50, так и 60, а может быть и все 70.

По заверениям Бессента, апрель, май и июнь точно будут довольно насыщенными. Соответствующую информацию узнали журналисты каналаFox Business.









В ходе разговора с репортёрами ТВ-канала министр рассказал, что посоветовал зарубежным представителям быть спокойными и составить конкретные решения по поводу снятия пошлин, с чем и обратиться к вашингтонской администрации. И если Трампа такие меры устроят, то он возможно и начнет переговоры.

В конце разговора с корреспондентами Бессент проявил позитивный настрой, заявив, что есть высокий шанс, что внешние тарифы США всё-таки могут быть снижены, хотя и не пообещал легкого проведения переговоров с Белым домом.