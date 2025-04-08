Получается, прежние слова о тотальной экономии, в особенности в отношении национальной армии США, оказались пустыми заявлениями Трампа и Хегсета.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что его администрация согласовала рекордный бюджет национальной армии. Последний в долларовом эквиваленте будет составлять «около» триллиона. О потенциальных будущих вложениях официального Вашингтона в финансирование оборонного бюджета Соединенных Штатов пишут корреспонденты Bloomberg.

Так, репортёры агентства приводят слова Трампа, заявившего, что бюджет на будущий год будет самым невероятным по размерам, который согласовывали для американской армейской структуры.





И, как выразился Трамп на встрече с израильским премьером Нетаньяху, его команда по максимуму старается сэкономить деньги американских налогоплательщиков, но без строительства армии, вокруг которой слишком много плохих сил, Североамериканскому государству не обойтись.

И хотя точных и достоверных сведений о бюджетном запросе на будущий финансовый год в открытом доступе ещё нет, так как текущее федеральное правительство Штатов работает в неполноценном режиме временного функционирования, по словам главы МО Соединенных Штатов Питера Хегсета, военный бюджет на триллион будет объявлен «скоро».

На текущий год Пентагон распоряжается средствами в размере 850 млрд. долларов.