Но воз и ныне там: когда вожделенный космический симулятор выйдет, никто точно сказать не может.

Иностранные медиа узнали, что программисты из студии Cloud Imperium Games в виде пожертвований получили 801 млн. долларов. Причем за последние три месяца было дополнительно набрано 31 млн. долларов, о чем свидетельствуют свежие данные. А общее число юзеров, прошедших через процедуру регистрации, пересекло черту в 5,5 млн. персоналий.

Гейм-дизайнеры из Cloud Imperium Games рассказали, что ожидаемый ивент CitizenCon 2025 пройдет 11 октября. Но мероприятие в отличие от прошлых встреч, будет проведено лишь в онлайн-формате.

В минувшем декабре зарубежные СМИ обнаружили, что в компании Cloud Imperium Games была проведена своеобразная чистка, так как часть управленцев была сокращена. Из организации были удалены три управляющих, чей стаж работы в коммерческой организации был эквивалентен 25 годам.

Генеральный директор CIG Крис Робертс дал расширенный комментарий, в котором указал, что реорганизация была крайне необходима для запуска процесса интенсификации: новинки Star Citizen и Squadron 42 должны выйти в точно заявленное ранее время.

Напомним, что Star Citizen была объявлена ещё в далёком 2012 году. Сейчас по прошествии 13 лет космический симулятор до сих пор пребывает в стадии альфа-тестирования, что подразумевает полное отсутствие заранее известных данных о том, когда точно выйдет игра.