Заградительные пошлины Трампа бьют не только по экономике США, но и по экономике партнеров Вашингтона.

В момент старта биржевых торгов акции германского концерна Rheinmetall неожиданно ушли в крутое пике, обвалившись на экстремальном пике до 27%, стоя в моменте всего 933 евро. О крупных экономических потрясениях, вероятная причина которых новая внешнеэкономическая политика Дональда Трампа, решили рассказать собственным читателям журналисты газеты Börse.

По данным экономических обозревателей издания, акции оборонной корпорации по итогу выправились, но на момент закрытия торгов акции Рейнметалл всё равно оказались на 10% дешевле, чем до утреннего открытия биржи.

Затронуло утреннее падение и другие военные фирмы ФРГ. Так торговые бумаги Hensoldt в своей цене снизились на 10% на старте сессии, а компании Renk в пределах 9%.









Как резюмировали германские репортёры, всё дело в таможенных потрясениях. Так текущие экономические суперциклы пообещали оборонному ВПК большие барыши, но в дело решил вмешаться американский президент Дональд Трамп, который своей политикой попросту уничтожил европейский фондовый рынок, заставив обваливаться ранее достигнутые показатели.

Именно 79-летний американский президент считает, что Европа обязана своим процветанием в большинстве своем беззубой политике Джо Байдена и его предшественников, не сумевших сделать выбор в пользу правильной экономической стратегии, выгодной прежде всего для Соединенных Штатов.