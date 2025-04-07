Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
На аукционе Bring a Trailer продают гиперкар Rimac Nevera, разгоняющийся до 100 км/ч за 1,81 сек
Силовая установка машины полностью электрическая и суммарно развивает мощность в 1914 л.с.

   В рамках онлайн-торговли на платформе Bring a Trailer выставлен на продажу гиперкар Rimac Nevera. Машина не новая и имеет небольшой пробег в 2158 км. Но самая главная особенность авто – очень высокая максимальная скорость и экстремально быстрый разгон до первой сотни.

   Премьера Rimac Nevera состоялась три года назад, и тогда электромобиль стал относительно массовым электрокаром, использующим электрическую тягу. И как прокомментировал дебют легкого транспорта генеральный управляющий Bugatti-Rimac Мате Римаца, проект был в разработке не менее десяти лет.

   Электромобиль получил сложный силовой агрегат, состоящий суммарно из четырех электромоторов, способных в пике выдать 1914 л.с. и развить 2340 Нм крутящего момента.

   Для взятия рубежа в 100 км/ч машине достаточно 1,81 секунды, а емкость аккумулятора в 120 кВт⋅ч позволяет проехать без подзарядки не менее 490 км. В максимальном режиме Nevera развивает скорость в 412 км/ч.  

   Машина, выставленная на продажу, имеет окрас перламутровый синий и в тон внешнему виду внутри отделана синим цветом. Величают колёса 20-дюймовые диски.

   Добавляют внешнего лоска авто специальный пакет Carbon Level 2, состоящий из углеродного волокна, расположенного на внешних панелях. Эта опция вместе с покраской кузова первому хозяину машины обошлась в 100 тыс. евро. При покупке Nevera новый владелец будет наделен опцией обучения личным инструктором по вождению. 

   Отметим, и хотя Nevera один из самых быстрых гиперкаров, но самой быстрой из такого типа машин считается американская SSC Tuatara, развивающая до 532,93 км/ч производства SSC North America с датой дебюта в 2018 году. Её двигатель, работающий на биотопливе, имеет мощность в 1350 л.с. Если в качестве горючего использовать спирт, машина выдаёт мощность в 1750 л.с.

   По данным производителя, в своём рекордном заезде SSC Tuatara развила скорость в 532,93 км/ч, но по строгим правилам это значение в пул официально утвержденных не вошло, так как необходимо считать исключительно верными цифры, полученные при помощи среднеарифметических вычислений. Такие у Туатары равны 508,73 км/ч. Рекордный показатель был зафиксирован 10 октября 2020 года на дороге рядом с Лас-Вегасом.

Это странно слышать, но у Туатары не V16 или V12 двигатель, а V8 с турбонаддувом

   Машина создавалась экс-компанией Shelby SuperCars в качестве попытки вернуть лавры самого быстрого автомобиля в родные пенаты. Ведь именно Bugatti Veyron Super Sport в 2010 году сумел отобрать лавры лидерства у SSC Ultimate Aero TT, показав лучшее время. 

   Транспорт получил собственное имя в честь новозеландской ящерицы туатара с костными образованиями на спине. Именно на шипы ящерицы немного похожи стабилизаторы углепластикового кузова SSC Tuatara.

   Двигатель Туатары имеет объем в 5,9 литра и оснащен 7-ступенчатым роботом. Стоимость машины начинается от 1 950 000 долларов в зависимости от комплектации и версии. Самая простая вариация машины – базовая. Самые продвинутые – это Striker с улучшенной аэродинамикой и ультимативный Aggressor, эксплуатация которого возможна только на автодромах.  

#электрокар #автоновости #гиперкар #rimac nevera #гиперкары #bring a trailer #самая быстрая машина в мире
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
10
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
5
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
5
На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
3
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
3
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы
2
Польша передала Украине новые терминалы Starlink для связи
+
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
16
Восточная Европа планирует построить на границе с РФ "стену дронов"
3
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
1
NVIDIA полностью открыла исходный код PhysX и Flow
4
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
Информация о ремейке оригинального Resident Evil просочилась в сеть
+
Samsung может отказаться от размещения S Pen внутри флагманских смартфонов
2
WhatsApp тестирует новые функции для аудио- и видеозвонков
+

Популярные статьи

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
24
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
37
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
2
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
2
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
1
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
4
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
53
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
2

Сейчас обсуждают

Фельдшер
13:59
Зачем тебе в палате санитары, если они не болеют?
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
stasiboro
13:59
Помню, в 2008 притащил на работу ТВ-тюнер из дома, воткнул в рабочий комп, смотрели ЧМ. К моему столу не подойти было )
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
RTX 3050=КАЛ.
13:58
ты совсем дурак ?? единорог лгбтшный.у него гражданство РФ,так что как раз попадает.Разминай анус перед посадкой на бутылочку,хотя у тебя он всегда размят.вам привычно то
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
DonCarleone
13:58
Денег дайте
Атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 после завершения испытаний отправился в порт приписки
swr5
13:54
Перегрузка в 5,6 G при таком старте - это уже серьезные последствия для нетренированных пассажиров.
На аукционе Bring a Trailer продают гиперкар Rimac Nevera, разгоняющийся до 100 км/ч за 1,81 сек
RTX 3050=КАЛ.
13:48
Недолго ник с новым вором у шешуна проживет.ст 282.4 ук рф.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Anton1978
13:36
Все правильно сказал по конфигу согласен...Кроме видеоакрты 5070 слабая уже...Для 1080p в "графонистых играх" только с dlss будет тянуть!Надо брать не ниже 5080!!!
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
Chihonya
13:32
да ну нах такое, я бы ее сдал к ипеням
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Дато Нижегородский
13:32
Что значит вышел???? я его всегда занимал.Сейчас у меня двое учеников,молодых ослолюбов.Igor Jampelo (ну его все знают) и Китя.Возможно мой рекорд по обслуживанию ослов одновременно побьют,очень талан...
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Диман
13:31
3 ядра, четвертое в подарок? халява как во времена феномов?)
Акции японских Nintendo и Sony упали более чем на 10%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем