Силовая установка машины полностью электрическая и суммарно развивает мощность в 1914 л.с.

В рамках онлайн-торговли на платформе Bring a Trailer выставлен на продажу гиперкар Rimac Nevera. Машина не новая и имеет небольшой пробег в 2158 км. Но самая главная особенность авто – очень высокая максимальная скорость и экстремально быстрый разгон до первой сотни.

Премьера Rimac Nevera состоялась три года назад, и тогда электромобиль стал относительно массовым электрокаром, использующим электрическую тягу. И как прокомментировал дебют легкого транспорта генеральный управляющий Bugatti-Rimac Мате Римаца, проект был в разработке не менее десяти лет.

Электромобиль получил сложный силовой агрегат, состоящий суммарно из четырех электромоторов, способных в пике выдать 1914 л.с. и развить 2340 Нм крутящего момента.

Для взятия рубежа в 100 км/ч машине достаточно 1,81 секунды, а емкость аккумулятора в 120 кВт⋅ч позволяет проехать без подзарядки не менее 490 км. В максимальном режиме Nevera развивает скорость в 412 км/ч.

Машина, выставленная на продажу, имеет окрас перламутровый синий и в тон внешнему виду внутри отделана синим цветом. Величают колёса 20-дюймовые диски.

Добавляют внешнего лоска авто специальный пакет Carbon Level 2, состоящий из углеродного волокна, расположенного на внешних панелях. Эта опция вместе с покраской кузова первому хозяину машины обошлась в 100 тыс. евро. При покупке Nevera новый владелец будет наделен опцией обучения личным инструктором по вождению.

Отметим, и хотя Nevera один из самых быстрых гиперкаров, но самой быстрой из такого типа машин считается американская SSC Tuatara, развивающая до 532,93 км/ч производства SSC North America с датой дебюта в 2018 году. Её двигатель, работающий на биотопливе, имеет мощность в 1350 л.с. Если в качестве горючего использовать спирт, машина выдаёт мощность в 1750 л.с.

По данным производителя, в своём рекордном заезде SSC Tuatara развила скорость в 532,93 км/ч, но по строгим правилам это значение в пул официально утвержденных не вошло, так как необходимо считать исключительно верными цифры, полученные при помощи среднеарифметических вычислений. Такие у Туатары равны 508,73 км/ч. Рекордный показатель был зафиксирован 10 октября 2020 года на дороге рядом с Лас-Вегасом.

Это странно слышать, но у Туатары не V16 или V12 двигатель, а V8 с турбонаддувом

Машина создавалась экс-компанией Shelby SuperCars в качестве попытки вернуть лавры самого быстрого автомобиля в родные пенаты. Ведь именно Bugatti Veyron Super Sport в 2010 году сумел отобрать лавры лидерства у SSC Ultimate Aero TT, показав лучшее время.

Транспорт получил собственное имя в честь новозеландской ящерицы туатара с костными образованиями на спине. Именно на шипы ящерицы немного похожи стабилизаторы углепластикового кузова SSC Tuatara.

Двигатель Туатары имеет объем в 5,9 литра и оснащен 7-ступенчатым роботом. Стоимость машины начинается от 1 950 000 долларов в зависимости от комплектации и версии. Самая простая вариация машины – базовая. Самые продвинутые – это Striker с улучшенной аэродинамикой и ультимативный Aggressor, эксплуатация которого возможна только на автодромах.