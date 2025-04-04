Согласно свежим официальным отчетам машины марки вошли в устойчивое снижение спроса.

В сети Интернет появились сведения, что руководство АвтоВАЗа запланировало, наблюдая как падает автомобильный рынок, и в частности спрос на новые машины Lada, как и отмечается существенное скатывание линии продаж, ввести так называемый режим простоя на промышленном конвейере. Из-за широкого резонанса в автомобильных кругах данной новости-предположения управленцы АвтоВАЗа вынуждены были публично прокомментировать текущую ситуацию.

Сегодня в автокомпании АвтоВАЗ нет решения по поводу расширенных остановок производства, а то, что в следующем месяце, как и обычно, впрочем, фирма уходит в единый двухнедельный корпоративный отдых, не является тем самым режимом простоя. В эти 14 дней специалисты компании осуществят обновление сборочных линий и оборудования, одновременно обслуживая эти важные сборочные модули. Об этом рассказал глава пресс-службы отечественного автопроизводителя Сергей Ильинский.









Представитель компании дополнительно подчеркнул, что в АвтоВАЗе царит финансовая устойчивость и это несмотря на существенные колебания спроса.