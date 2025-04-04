Мультсериал является третьим в рамках антологии "Сказания".

Фирма Lucasfilm объявила о предстоящем выходе мультфильма в формате мультсериала Star Wars: Tales of the Underworld. Именно «Звездные войны: Сказания о подполье» станет третьей частью из антологии «Сказания». Первая и вторая части были представлены публике в 2022 и в 2024 годах, рассказывая о приключениях джедаев как представителей доброй фракции франшизы, так и о представителях Империи.

Отметим, что условный третий сезон будет содержать ровно шесть серий, как и его предшественники и получит две сюжетных части. В первой линии мы узнаем персональную историю охотницы за головами Асажж Вентресс, являющейся также членом клана Сестры ночи, получающей легендарную Силу в рамках пребывания на планете Датомир. Причем премьера Асажж как героини состоялась в рамках мультипликационного фильма «Войны Клонов». Вторая история расскажет про приключения Кэда Бейна, имеющего статус наемника, чьи похождения состоялись аналогично в эпоху Войн Клонов. Об этом персонаже впервые мы услышали тоже в Войне Клонов.

Релиз мультсериала руководством Disney+ заявлен на 4 мая

Помимо «Сказаний о подполье», 22 апреля станет доступным для просмотра второй сезон «Андора» – ещё один проект из мира «Звездные войны». Здесь мы узнаем, как Кассиан Андор шаг за шагом дошел до статуса агента Альянса повстанцев.