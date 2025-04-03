Новые тарифы не коснулись России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи.

Американский президент Дональд Трамп сделал публичное заявление, в ходе которого озвучил подписание приказа о вводе пошлин на все ввозимые на территорию Североамериканского государства товары. Заградительные меры для 185 стран начнут действовать с 5 апреля.

Экономические аналитики, чья специализация – предсказания по игровой индустрии и сопутствующим товарам и услугам, считают, что «невероятные пошлины» с самой высокой вероятностью коснутся компьютерных комплектующих, консолей и самих видеоигр. Все перечисленные товары наверняка поднимутся в цене.

Эксперты выражают мнение, что увеличится стоимость не только игровых консолей и железа, но и портативных приставок. В первую очередь речь идёт о Nintendo Switch 2, которая на старте продаётся за $449. За версию NS 2 c Mario Kart World продавцы просят $499.

Отметим, что корпорация Nintendo, наверняка зная, что тарифы точно будут, сделала, казалось бы, очень умный ход и перенесла собственные производственные мощности в два государства юго-восточной Азии: Камбоджу и Вьетнам. Но вполне себе правильное решение не оправдало предсказаний ведущих экономических аналитиков компании и лишь привело к получению огромных пошлин. Диапазон последних достиг значений в 46–50%.

Заранее известно, что для всех государств мира будет действовать единая таможенная пошлина, размер которой в процентных пунктах составляет 10 единиц. И известно число ставки для всех ПК, ноутбуков и иной высокотехнологичной техники, ввозимой на территорию Соединенных Штатов. Её размер составляет 25%.

Причем многие из развитых стран, помимо вышеперечисленных ограничений, получат индивидуальные пошлины с повышенным коэффициентом.

Хочется добавить, что все текущие действия Трампа вполне укладываются в здоровую логику: вводя чувствительные заградительные тарифы, глава Белого дома всеми доступными способами хочет добиться одного – снижения государственного долга США методом снижения торгового дефицита. Большинство стран, которые получили повышенные тарифы, являются крупными импортерами. И вводя повышенные торговые барьеры, Трамп хочет простимулировать желание известных и больших экономических игроков перенести свое производство на территорию Штатов. Что автоматически уберет те самые ввозные пошлины. Разумеется, это всё было бы так легко, если бы страны-импортеры беспрекословно так и поступили. Но в ответ на действия Вашингтона они, скорее всего, введут ответные пошлины. Всё вместе может просто уничтожить мировые цепочки поставок и вызвать третью за 30 лет крупнейшую рецессию.