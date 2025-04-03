Российский рынок по-прежнему слишком притягателен для западных компаний.

Как только конфликт на Украине закончится, то с самой высокой вероятностью западные коммерческие организации очень быстро свой взор обратят на РФ и вернутся. Тем более 150 млн. человек, которые проживают в России, слишком лакомый кусок рыночного пирога, от которого не так легко отказаться, в особенности если вы любая крупная фирма. Поэтому с самыми большими шансами зарубежные компании снова появятся в РФ. Такой точки зрения придерживается действующий аналитик wiiw Василий Астров.

Представляющий австрийский институт международных экономических сравнений специалист уверен, что больше всего снова хотят вернуться на российскую землю немецкие автопроизводители, которые после событий 24 февраля 2022 года имели свои производства в РФ. Но теперь на отечественном рынке правят бал китайские автоконцерны, занявшие более половины всех объемов продаж.









Эксперт заявил, что ранее в самой большой стране в мире были популярны, помимо Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen,французские, южнокорейские и японские автобренды.

В финале беседы аналитик добавил, что лишь 12% зарубежных фирм ушли с российского рынка. В основном ушли большие компании. Средние предприятия решили продолжить работать.