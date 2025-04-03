Для создания аэробаллистического боеприпаса китайским специалистам пришлось глубоко модернизировать прародителя – зенитную ракету морского базирования СМ-401.

На бомбардировщиках китайской армии засняли управляемые боеприпасы ракетного типа, движущиеся при запуске к цели по аэробаллистической траектории. И как считают журналисты милитари-издания The War Zone, речь идёт о реактивных снарядах KD-21, имеющих много общего с отечественными гиперзвуковыми «Кинжалами», запускаемыми с бортов высотных сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31БМ.

Так в публикации подчеркивается, что ракетами KD-21 были вооружены бомбардировщики H-6K, приписанные к 10-й дивизии НОАК. Само соединение относится к сугубо к бомбардировочному.

Как пояснили репортёры TWZ, кадры с наибольшей вероятностью были сделаны в рамках плановых учебных маневров китайских ВВС.

"китайский родственник "Кинжала" – аэробаллистический боеприпас KD-21

Колумнист газеты указал, что KD-21 в некоторой степени является родственником «Кинжала», если рассматривать какой тип ракеты был принят за основу. Так 9-С-7760 выпущена на основе наземного мобильного комплекса «Искандер-М» и его баллистической ракеты. Воздушный вариант получил приставку аэробаллистический, где в роли первой ступени выступает тяжелый высотный истребитель-перехватчик МиГ-31. Именно благодаря его скорости «Кинжал» разгоняется до расчётных скоростных величин, позволяющих обходить противодействие со стороны наземных ПВО. При этом Х-47М2 «Кинжал» пикирует практически вертикально, что не даёт засечь приближение высокоскоростного боеприпаса при помощи текущих версий радаров американского комплекса ПВО Patriot MSE-3.

Даже визуально при первом взгляде очевидно, что "Кинжал", относящийся к классу управляемых высокоскоростных боеприпасов класса "воздух-земля", имеет глубокое сходство со своим прародителем – баллистической ракетой "Искандер". Об этом говорят примерно одинаковые внешние габариты и форма головной части. Но за внешним сходством скрываются отличия в максимальной дальнобойности и предельной скорости.





Отметим, что по версии сотрудников TWZ, основой для «китайского кинжала» – передового аэробаллистического боеприпаса KD-21, с наибольшей вероятностью послужила ракета класса «земля-воздух», относящаяся к боеприпасам ПВО – СМ-401.