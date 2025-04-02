Киев хочет "пропетлять" и продиктовать Трампу свои условия по редкоземельным минералам.

Украине не нравятся сегодняшние условия Соединенных Штатов по национальным запасам редкоземельных минералов. И если Киев подпишет условия, как думают украинские чиновники слишком несправедливого соглашения, то Украина утратит контроль над своими активами. О неприятных перспективах украинского государства по поводу первоначально предложенной Зеленским сделки рассказывается в свежей публикации The Wall Street Journal.

Американские журналисты особенно подчеркивают, что Украина всячески демонстрирует явное нежелание ставить подпись своих высокопоставленных представителей под условиями предполагаемой сделки, согласно условиям которой контроль над национальными полезными ископаемыми окажется в руках Вашингтона. Поэтому в Киеве всеми силами в режиме реального времени стараются улучшить итоговые условия.









Одновременно высшая украинская власть старается и всеми способами сохранять благостное отношение Дональда Трампа к себе, но одновременно «из-под полы» сопротивляясь заключению договора и давлению американского президента.

Как пояснили в беседе с корреспондентами издания экономические аналитики, возможно Трампа интересует не сама сделка, а ощутимое давление при помощи договора. Ведь условия ресурсного соглашения таковы, что согласившись на них Владимир Зеленский потерпит болезненное поражение в последующей политической карьере. А не согласившись на условия Вашингтона украинский президент может оказаться основным «виновным» в срыве сделки. В политике это называется растяжкой, резюмировали репортёры WSJ.









Напомним, что Белый дом отправил Украине обновлённый пакет соглашения о подземных украинских недрах, которые ставят Вашингтон на первое место в управлении украинскими ресурсами. Причем условия со стороны США значительно ужесточились: теперь Трамп хочет, чтобы Североамериканское государство контролировало ещё и нефтегазовую украинскую отрасль. Что немаловажно, Соединенные Штаты отказываются от любых обязательств перед Киевом в отношении гарантий безопасности.

В Киеве устами руководителя украинского МИД Андрея Сибиги озвучили, что Украина готова заключить соглашение, но с ослаблением некоторых ранее выдвинутых условий.

Сам Трамп на днях рассказал, что если украинский общенациональный лидер откажется от сделки, то Киев лично убедится, что у него будут «большие-большие» сложности.