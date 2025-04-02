Но дальность полёта и грузоподъемность аэротакси всё ещё достаточно скромные для массового использования.

В КНР начали выдавать первые в мире патенты, разрешающие на официальном уровне использование летающих такси, обходящихся без участия человека. Соответствующую публикацию разместили журналисты газеты South China Morning Post.

По данным издания, сертификаты от китайского CAAC с целью коммерческого использования беспилотных дронов пассажирского типа получили две фирмы: EHang Holdings и Hefei Hey Airlines. Согласно документу, разрешение распространяется не только на перевозку грузов и иных логистических миссий, но и на осуществление обзорных экскурсий.

На март 2025 года главным флагманом на рынке летающих такси является беспилотник с вертикальным типом взлёта под личным наименованием EHang EH216-S. Оной отличается тем, что самостоятельно в полностью автономном режиме может создавать новый маршрут, ориентироваться в пространстве, как и выполнять операционные задачи по посадке и взлёту.

Единственный минус, но зато серьёзный у данной модели – это краткое время путешествия. Беспилотное пассажирское такси может парить всего лишь 25 минут, перевозя до двух человек.









Поэтому слишком раннее забегание вперёд с разговорами о масштабных и доступных полётах от аэропорта до условного центра города без надоевших всем городских пробок является всё той же отдалённой мечтой. Поэтому в 2025 году беспилотные транспортники городского типа являются лишь довольно редким развлечением, а не удобной обыденностью.

В Пекине же осознавая важность молодого направления, делают всё, чтобы дроны, воздушные автомобили и беспилотные дирижабли стали «сегодняшним днём». Всё это получило приоритетное финансирование вместе с продвинутыми биотехнологиями, квантовыми компьютерами, ИИ и высокоскоростными мобильными сетями следующего поколения –6G.









Отметим, что планы о собственном такси, способным парить в выси, вынашивались ещё советскими инженерами в конце 50-х. Правда речь шла не об автономной воздушной системе, а о пилотируемой. Таковой в 1958 году стала вертолётная линия. Именно между Симферополем и Ялтой тогда в постоянном режиме летали винтокрылые машины, доставляющие отдыхающих из одного курортного города в другой.

Сейчас во всем мире как минимум 300 коммерческих фирм стараются придумать своё аэротакси беспилотного типа. Флагманами в этом направлении вместе с Китаем являются ФРГ, Сингапур, ОАЭ и Япония.