Спойлер: с обнаруженной чужой картой вообще ничего делать нельзя.

О том, что стоит делать, а чего не делать с найденной на улице пластиковой картой, в разговоре с представителем RT рассказал эксперт по финансовой безопасности и и управленец Центра компетенций НТИ Руслан Пермяков.

Аналитик, представляющий «Технологии доверенного взаимодействия» объяснил, что если вы всё-таки решились подобрать чужую банковскую карту, то её нельзя отдавать кому-либо, как и запросить баланс.

Ещё хуже будет, если пластиком вы попытаетесь оплатить любые покупки: данное деяние на 100% считается уголовным, за которое предусмотрена строгая правовая ответственность. В случае проверки баланса карты ваше действие попадает уже под определение попытки неправомерного доступа. Именно запрос баланса есть прямое нарушение банковской тайны.

Нельзя передавать карту как кассирам, так и внутренним секьюрити заведений. Запрещено размещать снимки банковского пластика в сообществах «по поиску вещей», ведь именно в этих пабликах могут находиться и злоумышленники, способные получить доступ к сведениям карты, лишь имея информацию с основной стороны карты.





Пояснил специалист и о том, что обнаруженная в незнакомом месте карта может быть использована ранее для обналичивания преступных средств или задействована иным способом, попадающим под определение мошеннических схем. Не исключено, что карту выбросил преступник после совершения преступления, в том числе грабежа. Причем мошенники могут специально «потерять» карту, после чего обвинить нашедшего в краже денег с личного банковского счета. Дальше по сценарию аферисты различными угрозами требуют вернуть «снятое».

Поэтому единственно правильным решением, если вы всё-таки решились поднять не принадлежащую вам пластиковую карту, это сделать прямой звонок в банк, выпустивший финансовый документ. Как только вы дозвонились, нужно проинформировать оператора об имени и фамилии, выгравированном на карте и озвучить порядковый номер. Причем ещё лучше, если вы перед звонком сверите номер банка, размещенного на карте, с телефонным номером кредитно-финансового учреждения, написанного на сайте. Альтернативным, но тоже правильным способом, может быть доставка находки в отделение полиции.