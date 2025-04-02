В Дании поддержка островной автономии обходится в 600 млн. долларов.

Президентская команда Дональда Трампа пытается рассчитать, во сколько американскому бюджету может обойтись государственное содержание текущей датской автономии – острова Гренландия. Расчёты опираются на то, что гипотетически островное образование может стать одним из национальных штатов США. Занимательную информационную статью разместила редакция издания The Washington Post, опросившая осведомленные источники.

Согласно приведенным данным, американские чиновники пытаются ознакомиться со всеми возможными вводными, в том числе в какую сумму обойдутся массовые государственные услуги для всего немногочисленного населения Гренландии, состоящего из 54 тыс. жителей. Прорабатывают американские госслужащие и теоретические финансовые поступления в казну Соединенных Штатов и доходы от владения островом. Последние могут быть получены из разработки местных минеральных ресурсов.

По одной из версий в Вашингтоне предполагают обратиться к руководству Гренландии с более выгодным предложением, чем помогает острову Дания. Так официальный Копенгаген ежегодно выделяет на содержание своего архиважного региона примерно 600 млн. американских долларов.









Но сейчас не всё так однозначно: о том, что жители Гренландии не видят собственное автономное образование в составе Североамериканского государства, лично на публичном уровне проинформировал текущий гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен. Высокопоставленный островной функционер объявил, что о присоединении острова к США, в качестве новой административной единицы, и речи быть не может.

Географическая и экономическая справка.









Гренландия территориально находится в тундровой зоне с арктическим и субарктическим климатом, из-за чего 81% острова покрыты ледовой массой. Именно поэтому автономия содержит 10% запасов пресной воды планеты Земля. Помимо огромных запасов замороженной воды, природные ресурсы острова состоят из медной руды, серебра, цинка, палладия. Есть в недрах и запасы урана, ниобия, урана и тантала. По данным специалистов Евросоюза, подземные запасы Гренландии располагают 25 из 34 «критически важных элементов сырья». Последние могут быть использованы для выпуска АКБ, деталей ветряных турбин и электрических автомобилей. По информации представителей США, в Гренландии сосредоточены не менее 43 критически ценных минералов.