В отличие от руководств Словакии и Венгрии, успешно остановивших развитие в своих странах энергокризис, чешские власти не спешат пойти на контакт с Москвой с целью избежать национального энергетического кризиса.

Все наличествующие на территории чешского государства нефтехранилища содержат в себе нефтяных запасов ровно столько, чтобы их едва хватило на 60 суток деятельности. О серьёзных вызовах в отношении национальной энергетической безопасности официальной Праги рассказывается в свежей публикации местной газеты Novinky, чей комментарий приводят журналисты отечественных РИА Новостей.

По данным зарубежного издания, потенциальный энергокризис грозит Чехии из-за прекращенных поставок черного золота с территории РФ. До недавнего времени в чешское государство из России нефть поступала по трубопроводу «Дружба».

Второй причиной, почему нефти в Чехии стало заметно меньше, это ситуация с нефтеперерабатывающим заводом, размещенном в населенном пункте Литвинов. Именно его собственные резервы были переданы другой коммерческой фирме.









В публикации ставится отдельный акцент на том, что Управление государственными материальными резервами практически всегда имеет запас топлива, которого должно хватить в течение 90 суток активной деятельности. Но как только с 4 марта нефтяной кран был перекрыт, что как раз подразумевает исключение из режима нормального функционирования южной ветки «Дружбы», как и была осуществлена отправка части резервов в качестве возмещения долга фирме Orlen Unipetrol, то такие действия и привели к сегодняшнему удручающему чешскую власть результату.

Теперь у Чехии есть запас нефти только на 60 следующие дней.





Схема нефтепровода "Дружба". В Венгрии и Словакии для купирования энергокризиса решили напрямую договориться с Москвой.

И как пояснил сложившуюся ситуацию руководитель национального минпромторга Лукаш Влчек, нефтепровод «Дружба» не работает из-за свежих санкций со стороны Соединенных Штатов, запретивших оплату нефтяных поставок из РФ. Это прямо прописано в актуальном пакете санкционных мер, направленных против России.

Отметим занимательную статистику. Почти половину всей нефти, объемы которой были импортированы в Чехию, Прага в размере 42 процентных пунктов получала именно по отечественному нефтепроводу «Дружба».