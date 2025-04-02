Но подобная тактика со стороны Демократической партии вряд ли изменит что-либо в текущей политике Белого дома.

В Соединенных Штатах политик из Демократической партии Кори Букер пошел на вторые сутки в собственном выступлении с критикой текущих действий американского президента Дональда Трампа. О том, что в Штатах в сенате установлен новый рекорд самой длинной речи, если говорить про более чем двухсотлетнюю историю национального законодательного органа, свидетельствуют наблюдения корреспондентов РИА Новости, следящих за данным событием посредством прямой трансляции.

Букер подверг критике ещё даже не завершившего первые 100 дней у власти Трампа. По мнению представителя демократов, новый руководитель Белого дома не знает о том, что делает, когда в попытке снизить расходы федерального бюджета, он действует на 100% контрпродуктивно, как и в попытке старясь отменить министерство образования и пересылая за пределы Североамериканского государства большое количество мигрантов.









Прошелся Букер и по теме снижения финансирования исследований местных ученых, что по мнению сенатора, есть прямой шаг в пропасть – ведь наука в Соединенных Штатах многие годы была флагманом для всего мира. Как пояснил выступающий, повальные сокращения, в том числе и среди научных сотрудников, лишь приведут к исходу востребованного персонала за пределы США, либо к существенному снижению уровню жизни бывших работников. И в самом худшем варианте можно говорить о потере целого поколения американских ученых.

И как подвели итог американские медиа, чтобы нельзя было отстранить Букера от выступления, ему приходится постоянно стоять и не выходить в уборную. Само выступление стартовало 31 марта в 3 часа утра вторника. С целью поддержки и чтобы Букер хотя бы немного отдохнул, демократы организовали проведение множества вопросов выступающему.

Отметим, что сколько бы ещё Букер не продолжал выступать, затягивание времени абсолютно никак не помешает американским республиканцам продвигать собственную повестку – так как эта американская партия на март 2025 года и до 2026-го располагает большинством мандатов. Причем это преимущество распространяется и на сенат и на конгресс.