Сюжет уже третьей экранизации по счету может оказаться довольно необычным: то есть не имеющим сходства с оригинальной игрой от Capcom, давшей старт франшизе.

Режиссер третьего по счету перезапуска легендарной франшизы «Обитель зла» или в оригинале Resident Evil – Зак Креггер, для возобновления интереса к предстоящему фильму назвал несколько деталей будущего кино. По словам режиссера, ранее отметившегося в «Варваре», в новой экранизации главным героем будет лишь одна персона. По сюжету последней (неизвестно кто это будет – мужчина или женщина) предстоит добраться живой из начальной точки маршрута в финальную, попутно отбиваясь всеми доступными средствами от внешних угроз биологического происхождения.

И как указывают зарубежные порталы, возможно более ранние слухи окажутся самыми настоящими инсайдами. Согласно последним, главным героем может быть курьер, везущий в далёкий госпиталь посылку с неизвестным содержимым. И всё бы ничего, но на маршруте следования запускается механизм возникновения вирусной инфекции, по результату которой появляются мутанты разных видов. Точных сведений об актёрах, по-прежнему нет, но по одной из версий, в роли героя может оказаться Остин Абрамс, а в роли героини – Майки Мэдисон, известная по роли девушки-куртизанки в оскароносной «Аноре».

Всего было выпущено две экранизации знаменитой игры. Причем первая версия, растянувшаяся на целых шесть полнометражных фильмов, имеющая мало общего с каноничными играми серии, оказалась коммерчески успешной – не в последнюю очередь благодаря харизматичному персонажу Милы Йовович, которой в оригинальных играх серии не было вовсе. Фильм 2021 года, имеющей куда больше общего с игрой, в прокате провалился, по итогу так и не заслужив права на продолжение.

Второй деталью от Креггера стало упоминание режиссёра о его сильном желании воплотить на экране мрачную атмосферу первых игр от Capcom. Именно в этих версиях все герои вынуждены пробираться через условный одинокий коридор без света, где из оружия только пистолет с единственным патроном. И хотя всё это звучит заманчиво, на всём протяжении 30-летней игровой франшизы в серии Resident Evil ни одного героя в роли курьера не отмечено.

Согласно всё тем же слухам, первая работа на съёмочной площадке начнется ближайшим летом, а в кинотеатрах сеансы начнутся осенью 2026 года.