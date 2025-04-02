Если Европа захочет, то деятельность на территории ЕС Google, Apple, Amazon, соцсети X, JP Morgan и Bank of America заметно усложнится, если не прекратится и вовсе.

Торговый конфликт между Европейским Союзом и Соединенными Штатами может принять характер большой карточной игры с повышением ставок, где свой запас козырей есть и у Брюсселя. Речь идёт о потенциальных мерах ответного характера, которые руководство ЕС может использовать в противостоянии с Дональдом Трампом как автором стратегии давления при помощи заградительных пошлин. И хотя Белый дом считает, что он выйдет победителем в гипотетическом экономическом противостоянии с Брюсселем, у последнего есть предварительный план, согласно которому «нападение» на Штаты может быть осуществлено не на вещественные товары с соответствующим введением торговых ограничений, а на деятельность заметных технологических компаний и кредитно-финансовых организаций Североамериканского государства, действующих до недавних времен в Европе относительно спокойно. Об ответных мерах, носящих пока состояние предварительного плана, рассказали журналисты Politico.

В публикации репортёры отметили, что высшие еврочиновники ранее выступали исключительно в роли стороны обороняющейся, предпринимая лишь ответные ходы на чувствительные пошлины Штатов, но теперь Брюссель сам может сыграть на опережение: всё по причине «неконкурентной игры» со стороны Вашингтона, ведь последний уже заявляет о регулировании методом нетарифных барьеров, чего раньше в отношениях между государствами не было. Корреспонденты под такими способами воздействия подразумевают технологические правила.





Так, источники издания заявили, что Европа готова к предстоящим переговорам, имея в кармане джокеры. Под последним подразумевается торговля, технологии и объем общеевропейского рынка. Как пояснил собеседник издания, ЕС не боится использовать тяжелые контрмеры. О том, что ЕС не готов уступать США в переговорах, рассказала руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте.

Журналисты объяснили, что страны еврозоны поставляют в Соединенные Штаты машины, лекарственные средства и еду, одновременно являясь крупным нетто-импортером услуг американских фирм, что тоже звучит как крупный рычаг одновременно и влияния, и давления.

Например, Евросоюзу практически ничего не стоит усилить жесткое регулирование известных коммерческих организаций из США, дополнительно повысив налоги для американских банков, как и сделать возможным введение всяческих проволочек для подтверждения лицензий компаний из Штатов для ведения коммерческой деятельности на территории ЕС.

Такие меры давления могут быть применены против известных банковских игроков из Соединенных Штатов, таких как JP Morgan и Bank of America, технологических компаний – соцсеть X и крупный поисковик Google, как и давить на одну из крупнейших торговых площадок онлайн – компанию Amazon. Не стоит забывать и о работе в Европе Apple, чья деятельность может также оказаться под более пристальным вниманием европейских чиновников.